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الرئيس الإيراني یتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصيني

الرئيس الإيراني یتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصيني
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ الیوم الأربعاء اتصالا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

العالم - إيران

ونقل التلفزيون الصيني عن شي قوله إن الصين ستطور بشكل ثابت العلاقات الودية مع إيران، وإنه ينبغي للجانبين مواصلة دعم بعضهما في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والاهتمامات الرئيسية.

والاثنين تبادل كل من الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، التهاني لمناسبة مرور خمسين عاما على انطلاق العلاقات السياسية بين البلدين.

وكتب "بينغ" الى "رئيسي" في برقية التهنئة بالمناسبة : انه منذ تشكيل العلاقات الستراتيجية الشاملة في عام 2016 ، ترسخت الثقة المتبادلة بين البلدين، الى جانب التعاون الثنائي المربح الذي حقق تقدما في شتى المجلات.

ولفت الرئيس الصيني، الى تعاون بكين - طهران في مواجهة جائحة كورونا؛ واصفا العلاقات بين البلدين انها "قيمة".

كما اعرب بينغ عن امله في اغتنام الفرص بحلول الذكرى الخميس لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين ايران والصين، بهدف تمتين اواصر الصداقة والنهوض بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة الستراتيجية الشاملة بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما.

و ورد في هذا التقرير، ان آية الله رئيسي اعتبر في رسالته، ايران والصين حضارتين عريقتين، وان اواصر الصداقة القائمة بينهما بمثابة شجرة قديمة تتغذى منذ الاف السنوات عبر التبادل القائم على المودة والتي اصبحت الركيزة الاساسية من اجل بناء شراكة ستراتيجية شاملة بين البلدين.

واكد رئيس الجمهورية، بحسب فضائية "سي جي تي ان" الصينية: ان ايران لا تزال على عهدها في بناء علاقات رفيعة مع الصين، وستواصل جهودها مع بداية العقد السادس لهذه العلاقات، لرفع مستوى التعاون الستراتيجي وتعزيز الاواصر الثنائية؛ بما يعزز التعاون العلمي في شتى المجالات.

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