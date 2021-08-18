تشاویش أوغلو يوضح موقف أنقرة من "طالبان" وقضية تشغيل مطار كابل

العالم- تركيا

وقال تشاویش أوغلو، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" المحلية نشرت اليوم، إن بلاده تجري تقييماتها بشأن تشغيل قواتها لمطار كابل، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار اللازم بعد، "والأمر لا يزال مبكرا".

وأضاف الوزير التركي أنه "من المبكر الحديث عن إلغاء مهمة حماية مطار كابل، لأن هناك ظروفا جديدة قد طرأت".

وتابع أن القوات التركية الآن متواجدة على الجناح العسكري للمطار، وهناك فوضى عارمة في الجناح المدني، ما أدى إلى مصرع عدد من المواطنين الأفغان.

وأشار إلى أن الطائرات تواجه مشاكل في الهبوط والإقلاع، مؤكدا أن أولوية بلاده الآن، هي "إجلاء المواطنين الأتراك ومن أراد من أفغانستان".

وأوضح أن قرار بقاء أو رحيل القوات التركية عن أفغانستان سيتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونفى الوزير التركي، إن بلاده قبلت بحكم "طالبان"، موضحا أن "طالبان" أعطت رسائل إيجابية بعدم التعرض للأجانب وللبعثات الدبلوماسية التي يمكنها مواصلة نشاطها في أفغانستان، وأن الجميع يمكن أن يعيش هنا، كما أنهم ليس لديهم أي تدخل حالي بمطار كابل".

وتابع: "لم نقل إننا نتبنى مفهوم إدارة طالبان ونظامها وننظر إليها بإيجابية. قلنا إننا ننظر بإيجابية إلى رسائلها. لكن أكدنا أننا نتوخي الحذر، أي أننا نريد أن نرى ممارساتها عمليا".