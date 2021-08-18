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شمخاني:

مصير أميركا في فيتنام وأفغانستان والعراق هو المصير المحتوم للكيان الصهيوني أيضا

مصير أميركا في فيتنام وأفغانستان والعراق هو المصير المحتوم للكيان الصهيوني أيضا
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بأن مصير أميركا في فيتنام وأفغانستان والعراق هو المصير المحتوم للكيان الصهيوني أيضا.

العالم - إيران

وكتب شمخاني في تغريدة له باللغات الفارسية والعربية والعبرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: إن مآل كل احتلال هو الطرد المذل.

وأضاف: إن المصير الذي لقيته أميركا في فيتنام وافغانستان والعراق هو المصير المحتوم لكيان الاحتلال الصهيوني أيضا.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد كتب في تغريدة له يوم الإثنين حول الأوضاع في أفغانستان: في يناير عام 2018 كان لي خلال زيارتي إلى كابول اجتماع صعب مع رئيس جمهورية أفغانستان.

وأضاف: ان التصريحات الطافحة بالحزن لوزير الدفاع الافغاني اليوم، تجسد تداعيات الاحتلال الأميركي الذي استمر 20 عاما لأفغانستان ومدى نفوذ وتأثير واشنطن على الحكومة فيها.

وقال شمخاني: نحن على غرار العقود الأربعة الماضية، نقف إلى جانب الشعب الأفغاني وإرادته ومطالبه.

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