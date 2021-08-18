الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. الكشف عن نتائج جديدة لعملية الطارمية

العراق.. الكشف عن نتائج جديدة لعملية الطارمية
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، عن تحقيق نتائج أمنية جديدة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء الطارمية، حقق لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية نتائج أمنية ضمن قاطع مسؤوليته في منطقة الزور كانت حصيلتها لهذا اليوم الاربعاء، تفتيش جميع الدور والبساتين والأراضي الزراعية، تدقيق معلومات 113 مواطن، تفتيش168دار، 34بحيرة اسماك، 47 بستان،14 حقل دواجن، فتح 6 شوارع، انشاء 3 معابر ، المساحة الاجمالية التي تم تفتيشها بلغت 4 كم مربع".

وأكدت، أن "القطعات تواصل انتشارها الأمني المكثف لغرض تحقيق الأهداف المطلوبة وفق الخطط المرسومة لتطهير القضاء من الارهاب".

وانطلقت قوات أمنية مشتركة، صباح السبت الماضي، بعملية أمنية واسعة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد للقضاء على فلول "داعش".

روابط ذات صلة

القوات العراقية "تحبط محاولة إرهابية" لاستهداف المواطنين في بغداد

اعتقال 32 مطلوباً وضبط عبوات ناسفة وصواريخ في كركوك

القبض على ثلاثة إرهابيين حاولوا نقل أسلحة في نينوى العراقية

منذ 50 عاما.. رئيس عراقي يعلن تقديم اول مشروع قانون عقوبات جديد في البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ادارة بايدن في ورطة بسبب الهزيمة في أفغانستان

بعد "فضيحة المُسيّرات".. لا مكان خافياً في الإمارات عن عيون "إسرائيل"

رسميا .. أشرف غني وأسرته في الإمارات

الجزائر.. محاكمة 7 اشخاص من المشتبه بهم في افتعال حرائق الغابات

شاهد.. شباب مدينة خرمشهر يحيون المواكب الحسينية في ذكرى عاشوراء

أكار: اتخذنا الإجراءات الضرورية لحماية جنودنا في أفغانستان