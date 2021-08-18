العراق.. الكشف عن نتائج جديدة لعملية الطارمية

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وقالت الخلية في بيان، إنه "ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء الطارمية، حقق لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية نتائج أمنية ضمن قاطع مسؤوليته في منطقة الزور كانت حصيلتها لهذا اليوم الاربعاء، تفتيش جميع الدور والبساتين والأراضي الزراعية، تدقيق معلومات 113 مواطن، تفتيش168دار، 34بحيرة اسماك، 47 بستان،14 حقل دواجن، فتح 6 شوارع، انشاء 3 معابر ، المساحة الاجمالية التي تم تفتيشها بلغت 4 كم مربع".

وأكدت، أن "القطعات تواصل انتشارها الأمني المكثف لغرض تحقيق الأهداف المطلوبة وفق الخطط المرسومة لتطهير القضاء من الارهاب".

وانطلقت قوات أمنية مشتركة، صباح السبت الماضي، بعملية أمنية واسعة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد للقضاء على فلول "داعش".