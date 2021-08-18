وسائل إعلام: أوزبكستان تؤوي عدة مئات من اللاجئين الأفغان

العالم- اسيا والباسفيك

وأفاد المصدر بأنه تم إيواء نحو 150 شخصا، بينهم 17 امرأة وطفلا، في مخيم قرب الحدود مع أفغانستان.

وأضاف المصدر أن هناك مركزا طبيا في المخيم لتقديم المساعدة للمحتاجين، كما أن جميع الوافدين خضعوا لاختبار فيروس كورونا دون أن يكشف أي حالة إصابة.

ولم تتوفر معلومات حول مدة إقامة اللاجئين في البلاد ومصيرهم المستقبلي.

وذكر المصدر أنه إضافة إلى هؤلاء اللاجئين، أسكنت السلطات حوالي 650 عسكريا أفغانيا وصلوا إلى أوزبكستان على متن طائرات، في مركز حجر صحي قرب ميدان تدريب عسكري في المنطقة.

وأعلنت طشقند الاثنين أن مئات الجنود الأفغان فروا إلى أوزبكستان على متن 22 طائرة عسكرية و24 مروحية أفغانية نهاية الأسبوع الماضي، عندما سيطرت حركة "طالبان" على الحكم في كابل.