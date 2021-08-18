سوريا.. أهالي قرية أبو غدير يتصدون لمحاولة "قسد" خطف شبانهم

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن مسلحين من جماعة “قسد” داهموا قرية أبو غدير جنوب شرق القحطانية بريف الحسكة الشمالي الشرقي وأقدموا على إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي لترهيب أهالي القرية وحاولوا اختطاف عدد من الشبان لسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوفها قسراً.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي تصدوا لمسلحي الجماعة وقاموا بطردهم من القرية ومنعوهم من اختطاف الشباب وسط رفض أهالي قرى منطقة القحطانية إجراءات الجماعة التعسفية والتي تأتي في إطار التضييق عليهم لدفعهم إلى الانضمام لصفوفها تنفيذاً لمخططات واشنطن في المنطقة.

وداهمت “قسد” أمس مخيم الهول للاجئين شرق مدينة الحسكة وبلدة السوسة بريف دير الزور واختطفت عدداً من الأشخاص واقتادتهم إلى جهة مجهولة.