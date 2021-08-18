الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. أهالي قرية أبو غدير يتصدون لمحاولة "قسد" خطف شبانهم

سوريا.. أهالي قرية أبو غدير يتصدون لمحاولة
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تمكن أهالي قرية أبو غدير بريف الحسكة الشمالي الشرقي من التصدي لمحاولة جماعة “قسد” اختطاف عدد من الشبان لسوقهم وإجبارهم على القتال في صفوفها.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن مسلحين من جماعة “قسد” داهموا قرية أبو غدير جنوب شرق القحطانية بريف الحسكة الشمالي الشرقي وأقدموا على إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي لترهيب أهالي القرية وحاولوا اختطاف عدد من الشبان لسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوفها قسراً.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي تصدوا لمسلحي الجماعة وقاموا بطردهم من القرية ومنعوهم من اختطاف الشباب وسط رفض أهالي قرى منطقة القحطانية إجراءات الجماعة التعسفية والتي تأتي في إطار التضييق عليهم لدفعهم إلى الانضمام لصفوفها تنفيذاً لمخططات واشنطن في المنطقة.

وداهمت “قسد” أمس مخيم الهول للاجئين شرق مدينة الحسكة وبلدة السوسة بريف دير الزور واختطفت عدداً من الأشخاص واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

روابط ذات صلة

وزير الزراعة السوري يكشف عقبات تهدد القطاع الزراعي

طيران الاحتلال يقصف محافظة القنيطرة في سوريا

استراتيجية عمل حكومية في سوريا مستمدة من توجيهات الرئيس الأسد

سوريا: مسلحون يختطفون عدداً من المدنيين في منطقة عفرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسيرة جماهيرية في حجة اليمنية تخليدا لذكرى عاشوراء

نائب لبناني: ميقاتي يراهن على 3 عوامل لتشكيل الحكومة

المشروع الصهيواميركي ضالع في كل ما يتعرض له لبنان من فقر وجوع

سوريا.. وصول جرحى من روسيا والعراق الى اللاذقية

بالفيديو.. مواجهة مرعبة بين حوت عملاق وركاب سفينة

الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في عموم البلاد