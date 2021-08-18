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مندوب الصين في شؤون أفغانستان يلتقي بمرشح الخارجية الإيرانية

مندوب الصين في شؤون أفغانستان يلتقي بمرشح الخارجية الإيرانية
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والمرشح لوزارة الخارجية في كابينة الرئيس رئيسي حسين أميرعبداللهيان والمندوب الخاص للصين في شؤون أفغانستان "يو شياو يونغ" على استمرار التعاون المشترك بين البلدين في المنطقة ومن ضمن ذلك حول أفغانستان.

العالم - إيران

يتبع...

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