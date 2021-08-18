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بالفيديو.. شباب الأهلي الإماراتي يتعاقد مع الدولي الإيراني أحمد نوراللهي

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة شباب الأهلي الإماراتي لكرة القدم، عن نجاحها في التعاقد مع الدولي الإيراني أحمد نوراللهي (28 سنة)، لمدة موسم واحد، وذلك قبل لقاء الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين بالموسم الجديد.

العالم - إيران

ويمثل نوراللهي، عودة للاعبين الإيرانيين إلى الدوري الإماراتي، بعد غياب امتد نحو 8 سنوات، ويعد المحترف الأجنبي الثالث في صفوف شباب الأهلي للموسم المقبل 2021-2022.

وبدأ نوراللهي، مشواره من عمر 16 سنة، عندما التحق بأكاديمية نادي فولاد يزد للشباب، وفي عام 2011، تمت ترقيته إلى الفريق الأول، وساعد فريقه على البقاء في الدوري.

وانتقل إلى نادي برسبوليس، بعد ثلاثة مواسم في فولاد يزد، وذلك في صيف 2014، وفي موسم 2014-2015، وشتاء 2017، وقع عقداً مع نادي تراكتورسازي لقضاء فترة خدمة العلم.

وعاد اللاعب إلى برسبوليس قبل موسم 2018–2019، قبل أن ينتقل إلى شباب الأهلي، في صفقة انتقال حر، وينتظر أن يشارك معه امام مضيفه فريق الإمارات غدا الخميس، في الجولة الأولى لدوري المحترفين الإماراتي.

ساهم نوراللهي في فوز برسبوليس ببطولة الدوري خلال الاعوام الاربعة الاخيرة (برسبوليس فاز 5 مرات متتالية ببطولة الدوري آخرها الموسم الاخير) وكان له دور بارز في النسخة الاخيرة اذ رغم كونه لاعب وسط الا انه كان الافضل بين زملائه في التسجيل لفريقه برصيد 10 اهداف.

لعب نوراللهي 8 مباريات لمنتخب ناشئة ايران (2 هدف) و 6 مباريات لمنتخب الشباب (1 هدف) و 7 مباريات للمنتخب الاولمبي (0 هدف) و 13 مباراة المنتخب الوطني للمتقدمين (2 هدف).

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