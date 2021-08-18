شاهد.. شباب مدينة خرمشهر يحيون المواكب الحسينية في ذكرى عاشوراء

العالم - مراسلون

في اطار الفعاليات العاشورائية المتواصلة يحيي شباب خرمشهر جنوب غربي ايران ليالي شهر محرم الحرام بمظاهر الحزن التي تعم الشوارع. الأشبال في سن القاسم بن الحسن وعلي الأكبر عليهما السلام جابوا الشوارع بالمشاعل المضئية، وهم يسردون سيرة شباب الطف.



وفي جولة متواصلة في ساحات وشوارع مدينة خرمشهر تابعنا وقائع تأدية هذه الشعائر بإيمان كبير من قبل عشرات المواكب الحسينية التي ضمت عددا كبير من الشباب الحسيني المؤمن التي دأبت على إحياء شعائر الملحمة الحسينية الخالدة.



وفي موكب شباب القاسم ترفع الرايات، وتقرع الطبول من قبل عشرات المواكب والهيئات الحسينية التي تجوب الأزقة والطرقات لإحياء تلك الايام العظيمة، ذكرى استشهاد ريحانة رسول الله الامام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف الاليمة.

تميزت المواكب الحسينية هذه السنة في مدينة خرمشهر بانتشار المواكب الخاصة للشباب في محاولة لاعادة ضخم المواكب الحسينية ونقل تفاصيل واقعة الطف الاليمة للاجيال القادمة.