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الرئيس الايراني ونظيره الروسي يؤكدان خلال اتصال هاتفي استعدادهما للعمل على احلال السلام والاستقرار في أفغانستان

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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