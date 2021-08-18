الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

برهم صالح يدعو لحوار وطني تسوده الثقة

برهم صالح يدعو لحوار وطني تسوده الثقة
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، دعوة لإقامة حوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة.

العالم - العراق

وقال رئيس الجمهورية في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، إن "ملحمة عاشوراء تخطت بمآثرها حدود الزمان والمكان وموقف الإمام الحسين عليه السلام كان فرقاناً بين الحق والباطل".

وقدم رئيس الجمهورية تعازيه للشعب العراقي بذكرى عاشوراء.

وأكد أن "العراق يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة، واستحقاقاتٍ ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة، من بينها إنهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة".

وأضاف: "علينا الاحتكام الى إرادة الشعب عبر الانتخابات، ويجب أن لا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية وأن نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات امام العملية الانتخابية".

وشدد على أن "الانتخابات يجب أن تكون المسار السلمي للتغيير والإصلاح والخروج بالبلد من أزماته المتراكمة، وهذا لن يتحقق من دون الإرادة الحرة للعراقيين بعيدا عن كل قيمومة او تدخل او تلاعب، فالشعب مصدر السلطة وأساس الحكم".

روابط ذات صلة

العراق.. الكشف عن نتائج جديدة لعملية الطارمية

القوات العراقية "تحبط محاولة إرهابية" لاستهداف المواطنين في بغداد

اعتقال 32 مطلوباً وضبط عبوات ناسفة وصواريخ في كركوك

العتبة الحسينية تتوقع مشاركة اكثر من مليوني زائر بمراسيم زيارة عاشوراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزيرة الخارجية الليبية تبحث مع السفير التركي التعاون بين البلدين

شاهد.. ما هي نقاط القوة والضعف في حكومة رئيسي المقترحة؟

أمريكا والإنسحاب من أفغانستان.. تعددت الأسباب والهزيمة واحدة

وصول طائرة تركية ثانية إلى بيروت لإغاثة جرحى انفجار عكار

بعد فيضانات إثيوبيا المفاجئة... ارتفاع منسوب مياه النيل في السودان

سوريا.. بيان توضيحي حول جمركة الأجهزة الخلوية