الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني ونظيره الصيني يؤكدان خلال اتصال هاتفي استعدادهما للتعاون معا لتثبيت الأمن والاستقرار والهدوء في أفغانستان

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قضايا البحرينيين الحياتية والذكرى الـ50 لاستقلال البحرين

امريكا تضمد جراح هزيمتها امام طالبان بملیارات افغانستان

شاهد.. ادارة بايدن في ورطة بسبب الهزيمة في أفغانستان

بعد "فضيحة المُسيّرات".. لا مكان خافياً في الإمارات عن عيون "إسرائيل"

رسميا .. أشرف غني وأسرته في الإمارات

الجزائر.. محاكمة 7 اشخاص من المشتبه بهم في افتعال حرائق الغابات