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وصول طائرة تركية ثانية إلى بيروت لإغاثة جرحى انفجار عكار

وصول طائرة تركية ثانية إلى بيروت لإغاثة جرحى انفجار عكار
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت طائرة إسعاف تركية ثانية للإسهام في إغاثة جرحى انفجار مدينة عكار، الذي وقع قبل أيام وأدى إلى مصرع وإصابة العشرات.

العالم- تركيا

وذكرت وكالة "الأناضول" أن السفير التركي لدى بيروت علي باريش أولوسوي، أشرف اليوم الأربعاء على عملية نقل جريحين من سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى الطائرة قبيل مغادرتها إلى تركيا.

وفجر الأحد، وقع انفجار في خزان سري يحوي آلاف الليترات من البنزين ببلدة التليل بمدينة عكار شمال لبنان، أدى إلى مصرع 28 شخصا وإصابة العشرات بينهم أفراد بالجيش في حصيلة غير نهائية.

ومساء الأحد أرسلت أنقرة طائرة محملة بالمساعدات الطبية لإغاثة المصابين ونقل 3 من أفراد الجيش اللبناني إلى تركيا ممن أصيبوا بالانفجار لتلقي العلاج.

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