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رئيس الوزراء الأرميني يعلن استحداث جهاز للاستخبارات الخارجية

رئيس الوزراء الأرميني يعلن استحداث جهاز للاستخبارات الخارجية
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن بلاده ستستحدث خلال السنوات الخمس المقبلة جهاز استخبارات خارجية، في إطار تطوير القوات المسلحة وأجهزة الأمن الأرمينية.

العالم- اسيا والباسفيك

وقال عند تقديمه لبرنامج الحكومة لعام 2021-2026، إن "إنشاء جهاز استخبارات سبق ذكره في استراتيجية التطوير حتى عام 2050، سيتم بعد إقرار برنامج الحكومة من قبل مجلس الوزراء، ليعرض على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته".

وكشف رئيس الوزراء عن نيته إصلاح وتحديث القوات المسلحة، وأشار إلى أنه "من المخطط نقل حماية بعض أقسام الحدود مع أذربيجان إلى وحدات من قوات الحدود، والتي ستظهر التوجه السلمي لسياسة أرمينيا الخارجية في المنطقة"، حسب تعبيره.

ووصف باشينيان "عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، بأنها "ضمان لأمن الجمهورية"، مؤكدا أن "يريفان وافقت على استئناف المفاوضات بشأن تسوية الوضع في قره باغ مع أذربيجان من خلال وساطة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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