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الشيخ قاسم: الحسين (ع) يعلّمنا العزة ولا يترك للذل أن يجد في قلوبنا سبيلا

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-08-2021

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