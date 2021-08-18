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الحكم على منتسبين للداخلية العراقية بالسجن والطرد

الحكم على منتسبين للداخلية العراقية بالسجن والطرد
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

اكدت وزارة الداخلية العراقية، الاربعاء، عن الحكم على مجموعة من منتسبيها بالسجن والطرد بعد "تخاذلهم" بتأمين الحماية اللازمة لمدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي الذي قتل باطلاق نار في المدينة قبل أيام.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الرابعة اصدرت حكمها بتاريخ الثامن عشر من اب الجاري بحق ضابط وتسعة منتسبين من مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة بالسجن 12 والطرد من الخدمة في قوى الأمن الداخلي وفقا للقوانين النافذة".

وأضافت "يأتي الحكم على خلفية تخاذل المنسوبين آنفا في القيام بواجبهم في تأمين الحماية اللازمة للشهيد المهندس عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء أثناء حملة لرفع التجاوزات في المحافظة".

ولفتت الوزارة أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي كان قد أمر بتوقيف المفرزة المرافقة للشهيد الخفاجي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لتقصيرهم الواضح في واجبهم في وقت يبذل رجال الداخلية الابطال دماءهم الزاكيات في سبيل امن واستقرار العراق وسيادة القانون واعتبر المدانون نموذجا سيئا يجب العمل الجاد على تطهير المؤسسة الأمنية من أمثالهم في سبيل الارتقاء بالأمن والأمان في بلدنا".

وقتل مدير بلدية كربلاء في (10 آب الحالي) بعد تعرضه لإطلاق نار خلال عملية رفع تجاوزات في المحافظة.

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