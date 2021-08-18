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شاهد.. حشود كبيرة يقامون المراسم العاشورائية في كربلاء المقدسة

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

يواصل محبو اهل البيت في كربلاء المقدسة في العراق إحياء المراسم العاشورائية مع اقتراب يوم العاشر من محرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه وأهل بيته، في واقعة الطف. وتقام المراسم بحضور مئات الالاف من الزائرين الذين حضروا الى مدينة كربلاء للمشاركة في العزاء الكبير الذي يقام يوم عاشوراء، وأعلنت محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي لتمكين اهالي كربلاء من تقديم الخدمات الى الزائرين، كما أكدت مصادر أمنية نشر المفارز والنقاط الأمنية داخل وعلى حدود المحافظة لتأمين زيارة عاشوراء.

العالم - العراق


حشود كبيرة من الزائرين القادمين للمشاركة في إحياء الشعائر العاشورية غصت بهم مدينة كربلاء المقدسة مع اقتراب يوم العاشر من محرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه وأهل بيته، في واقعة الطف.

ومثل كل عام تقام المراسم بحضور حاشد في المرقدين الطاهرين للامام الحسين وأخيه ابو الفضل العباس عليهما السلام، حيث يتلو محبو اهل البيت سيرة سيد الشهداء، ويرددون المراثي من وحي المناسبة، وتكون ذروة المراسم في يوم عاشوراء حيث يقيم أتباع أهل البيت عليهم السلام العزاء الكبير المعروف بركضة طويريج بعد صلاة الظهرين

محافظة كربلاء عطلت الدوام الرسمي ليوم الاربعاء نتيجة لازدياد اعداد الزائرين ولتمكين الدوائر الامنية والخدمية من تطبيق خططها الخاصة بالزيارة ولتمكين اهالي كربلاء من تقديم الخدمات الى الزائرين،

مصادر محلية قالت ان الأجهزة الأمنية العراقية وباشراف من قبل غرفة العمليات المشتركة المكلفة بتأمين زيارة عاشوراء وضعت خطة امنية لتأمين سلامة الزائرين والمواكب الحسينية، واشارت الى وجود تنسيق عال المستوى بين مختلف الأجهزة الأمنية من بداية دخول جموع الزائرين الى محافظة كربلاء وحتى المرقدين الشريفين.

المصادر أوضحت ان الخطة الخدمية تسير وفق ما خطط لها من تأمين جميع وسائل النقل وتجهيز المواكب الحسينية والتنظيف المستمر على مدار الساعة، إضافة الى دعم لوجستي من قبل المحافظات المجاورة لكربلاء المقدسة.

وأكدت مصادر أمنية نشر المفارز والنقاط الأمنية داخل وعلى حدود المحافظة لتأمين زيارة عاشوراء

ومنذ الأول من شهر محرم الحرام بدأت مدينة كربلاء باستقبال الاف الزائرين يوميا حيث تم تامين كافة الخدمات لهم ويتواصل استمرار تدفق الالاف من الزائرين من كافة محافظات العراق لاداء زيارة العاشر من محرم الحرام

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