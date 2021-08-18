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اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والامريكي بشأن افغانستان

اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والامريكي بشأن افغانستان
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم الوضع في أفغانستان.

العالم-السعودية

واستعرض الوزيران العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمنطقة.

وفي وقت سابق كشف مسؤول بارز في حركة "طالبان" بعض جوانب النظام السياسي المزمع تطبيقه في أفغانستان بعد سيطرة الحركة على البلاد.

وأكد وحيد الله هاشمي المقرب من مفاصل صنع القرار داخل الحركة لـ"رويترز" أن أفغانستان قد تدار من قبل مجلس حاكم جديد، لكن القرار الأعلى سيتركز على الأرجح في يد زعيم الحركة هبة الله آخند زاده.

وأوضح هاشمي أن دور آخند زاده سيكون بمثابة رئيس الدولة، مضيفا: "ربما سيؤدي نائبه دور الرئيس".

وأوضح: "لن يكون هناك نظام ديمقراطي بسبب غياب أرضية له في بلدنا. لن نناقش ماهية النظام السياسي الذي يجب اتباعه في أفغانستان لأن هذا الأمر واضح، وهو الشريعة".

وأكد هاشمي أنه سيشارك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في اجتماع لقادة "طالبان" سيناقش مسائل إدارة البلاد.

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اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والامريكي بشأن افغانستان

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