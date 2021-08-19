الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة.. حقن صينية خالية من الإبر

لأول مرة.. حقن صينية خالية من الإبر
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

وافقت إدارة الغذاء والدواء الصينية لأول مرة، رسميا على تسويق حقن خالية من الإبر للأطفال ذوي حقوق الملكية الفكرية المستقلة في الصين، محققة طفرة من الصفر في مجال حقن خالية من إبر للأطفال في الصين.

العالم - منوعات

ووفقا لبيانات الجمعية الطبية الصينية، يوجد حاليا أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من قصر القامة في الصين، وبحاجة إلى حقن هرمون النمو يوميا، التي تصل إلى حوالي 550 حقنة، نظرا لأن دورة العلاج تحدد عموما حوالي 18 شهرا. وبسبب مشاكل مثل "الخوف من الإبر"، كثيرا ما كان الأطفال في السابق يعانون من مشاكل مثل رفض الحقن، والخدوش، وكسر الإبر أثناء الحقن، مما أثر بشكل خطير على العلاج.

وفقا لجي لينونغ، مدير قسم الغدد الصماء في مستشفى الشعب التابع لجامعة بكين، فإنه قد تم تأكيد حقنة "quinovare" الخالية من الإبر المنتجة محليا من خلال دراسة حجم العينة العالمية. والحقن الخالية من الإبر أكثر أمانا من الحقن بالإبرة، وقبول المريض ورضا أعلى بكثير من طريقة الحقن التقليدية، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وفقا للتقارير، تعتمد الحقن بدون إبرة على مبدأ التدفق النفاث لرش الدواء السائل من خلال الثغرة الميكرو الأصغر من الشعر في لحظة، ويخترق الجلد مباشرة ويصل إلى ما تحت الجلد. وإن الحقن بدون إبرة أسرع وأكثر ليونة بالمقارنة مع الحقن بإبرة، حيث أن عملية الحقن برمتها غير مؤلمة.

روابط ذات صلة

سكان العالم تلقوا 3 مليارات حقنة لقاح مضاد لكورونا حتى اليوم

دراسة تكشف تراجع ذكاء أطفال الجائحة

اكتشاف الجين المسؤول عن السكتة الدماغية الاكثر شيوعا عند الطفال

سلطات تكساس تحاول إخفاء تفشي كورونا بين الأطفال المهاجرين

طبيب أطفال يخبر لماذا يشكل الطقس الحار خطورة على الأطفال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. عدسة العالم تجول شوارع كابول في ظل استمرار المفاوضات

شاهد.. كامير العالم توثق أجواء كربلاء المقدسة عشية يوم عاشوراء

الجزائر تتّهم المغرب والكيان الصهيوني بضلوعهما في افتعال الحرائق

عمليات بغداد تعلن اعتقال إرهابيين اثنين

ليبيا: استنكارٌ عسكري لـ«تجاوزات» اللجنة العسكرية المشتركة

لبنان.. حقيقة فيديو نقل مريض سيرا على الأقدام لعدم توفر الوقود