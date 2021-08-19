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مجلس الأمن القومي الروسي لا يرى أي مسوّغات لإرسال قوات روسية لأفغانستان

مجلس الأمن القومي الروسي لا يرى أي مسوّغات لإرسال قوات روسية لأفغانستان
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف أنه لا توجد أي مسوغات لإرسال القوات الروسية إلى أفغانستان، مؤكدا أن موسكو ستركز على الجهود السياسية للتسوية.

العالم - أوروبا

وقال باتروشيف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن توقع إرسال قوات روسية إلى أفغانستان على غرار ما حدث في سوريا: "لا توجد مسوغات لذلك".

وتابع قائلا: "على الاتجاه الأفغاني سنركز قبل كل شيء على الجهود السياسية والدبلوماسية، وسنبحث مع الشركاء عن سبل ترتيب الحوار الأفغاني الأفغاني والتسوية السلمية للقضايا العالقة في البلاد".

وأضاف أنه لهذا الغرض تم إطلاق منصة موسكو للتفاوض، مشيرا إلى أن روسيا تولي اهتماما كبيرا أيضا لدور الأمم المتحدة في الجهود الدولية للتسوية الأفغانية.

وأكد أن "روسيا تهتم بأن تكون أفغانستان سلمية وموحدة وأن تتطور دون أن تكون أراضيها مصدرا للتهديدات على المنقطة"، مضيفا أن روسيا "مستعدة للحوار مع القوى التي ستعتمد على إرادة الشعب الأفغاني وستعمل على تحويل أفغانستان إلى دولة قوية تعيش حياة طبيعية".

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مجلس الأمن القومي الروسي لا يرى أي مسوّغات لإرسال قوات روسية لأفغانستان

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