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أغلى صفقات جوزيه مورينيو طوال مسيرته التدريبية

أغلى صفقات جوزيه مورينيو طوال مسيرته التدريبية
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

تعاقد نادي روما الإيطالى، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، رسميا مساء الثلاثاء، مع المهاجم الشاب تامي أبراهام قادما من تشيلسي الإنجليزي لمدة 5 مواسم مقبلة بعقد يمتد حتى عام 2026، من أجل تدعيم صفوف الخط الهجومي للذئاب. 

العالم - رياضة

وسيكون تامي أبراهام صاحب الـ23 عاما، هو المهاجم الجديد لفريق روما، بدلا من البوسني إيدين دجيكو والذي غادر الفريق من أجل الانضمام إلى إنتر ميلان.

وكشفت تقارير صحفية أن صفقة أبراهام كلفت نادي روما نحو 34.1 مليون جنيه إسترليني، لتعد سابع أغلى صفقة يبرمها مورينيو في مشواره التدريبي.

وفيما يلي أغلى الصفقات التي أبرمها جوزيه مورينيو..

1- الفرنسي بول بوجبا (89.5 مليون إسترليني) - مانشستر يونايتد.

2- البلجيكي روميلو لوكاكو (72 مليون إسترليني) - مانشستر يونايتد.

3- البرازيلي فريد (50.3 مليون إسترليني) - مانشستر يونايتد.

4- الصربي نيمانيا ماتيتش (38.1 مليون إسترليني) - مانشستر يونايتد.

5- الأوكراني أندريه شيفيتشينكو (37.4 مليون إسترليني) - تشيلسي.

6- الأرميني هنريك مختيريان (35.8 مليون إسترليني) - مانشستر يونايتد.

7- الإنجليزي تامي أبراهام (34.1 مليون إسترليني) - روما.

8- الإيفواري ديدييه دروجبا (32.8 مليون إسترليني) - تشيلسي.

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أغلى صفقات جوزيه مورينيو طوال مسيرته التدريبية

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