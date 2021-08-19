أغلى صفقات جوزيه مورينيو طوال مسيرته التدريبية

العالم - رياضة

وسيكون تامي أبراهام صاحب الـ23 عاما، هو المهاجم الجديد لفريق روما، بدلا من البوسني إيدين دجيكو والذي غادر الفريق من أجل الانضمام إلى إنتر ميلان.

وكشفت تقارير صحفية أن صفقة أبراهام كلفت نادي روما نحو 34.1 مليون جنيه إسترليني، لتعد سابع أغلى صفقة يبرمها مورينيو في مشواره التدريبي.

وفيما يلي أغلى الصفقات التي أبرمها جوزيه مورينيو..

1- الفرنسي بول بوجبا (89.5 مليون إسترليني) - مانشستر يونايتد.

2- البلجيكي روميلو لوكاكو (72 مليون إسترليني) - مانشستر يونايتد.

3- البرازيلي فريد (50.3 مليون إسترليني) - مانشستر يونايتد.

4- الصربي نيمانيا ماتيتش (38.1 مليون إسترليني) - مانشستر يونايتد.

5- الأوكراني أندريه شيفيتشينكو (37.4 مليون إسترليني) - تشيلسي.

6- الأرميني هنريك مختيريان (35.8 مليون إسترليني) - مانشستر يونايتد.

7- الإنجليزي تامي أبراهام (34.1 مليون إسترليني) - روما.

8- الإيفواري ديدييه دروجبا (32.8 مليون إسترليني) - تشيلسي.