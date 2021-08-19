الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

دراسة حديثة تحذر من استخدام مبيض الأسنان

دراسة حديثة تحذر من استخدام مبيض الأسنان
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

يبحث العديد من الأشخاص عن أفضل الطرق من أجل تبيض الأسنان، الأمر الذي يدفعهم لاستخدام مبيضات الأسنان دون الإلمام بالأضرار التي قد تلحقها بالأسنان.

العالم - منوعات
حذرت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة "تورنتو"، من استخدام مبيضات الأسنان المتاحة على نطاق واسع، مؤكده أنها تسبب أضرارا بالغة لمينا الأسنان.

وقامت الدراسة التي نشرت في مجلة "سينتيفيك ريبورت" بتقييم تلف خلايا الأسنان الناجم عن تبييض الأسنان باستخدام بيروكسيد الكارباميد، وذلك وفقا لما نشره موقع "ميديك فوريوم".
وأثبتت الدراسة، أن استخدام جل التبييض بتركيز 10 في المئة فقط يقلل محتوى بروتين المينا بنسبة تصل إلى 50 %، موضحة أن فقدان البروتين في المينا يؤدي إلى تغلغل أكبر لعامل التبييض في السن، وهو أمر محفوف بتليف خلايا اللب.

وقال لوران بوسيك، أستاذ مساعد في كلية طب الأسنان في جامعة كاليفورنيا، والمشرف على الدراسة، إن هذه الدراسة الأولى لإثبات الآثار السامة لعوامل تبييض الأسنان، ونأمل أن يأخذ الناس هذه المعلومات في الحسبان وأن يستشيروا طبيب أسنان قبل استخدامها.

روابط ذات صلة

تسوس الأسنان وفقدان الذاكرة.. من علامات وأعراض "نقص الكالسيوم"!

أضرار تقويم الأسنان ومخاطر استخدامه

الكشف عن العواقب الوخيمة لألم الأسنان.. تعرف عليها

تحذير..فقدان الاسنان يؤثر على قيامك بالمهام اليومية

هل يجب تنظيف الأسنان مباشرة بعد کل وجبة.. نعم أم لا ؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافروف: نرحب بدعوة طالبان لإطلاق الحوار السياسي

لا يوم كيومك يا أبا عبد الله.. الموت في عز خير من الحياة في ذل..

ريال مدريد يدخل حربا جديدة مع باريس سان جيرمان بسبب بوجبا

دراسة حديثة تحذر من استخدام مبيض الأسنان

زعيم طالبان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في أفغانستان

البعثة الأممية في ليبيا تدعو جميع الأطراف للحفاظ على التهدئة في البلاد