دراسة حديثة تحذر من استخدام مبيض الأسنان

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حذرت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة "تورنتو"، من استخدام مبيضات الأسنان المتاحة على نطاق واسع، مؤكده أنها تسبب أضرارا بالغة لمينا الأسنان.

وقامت الدراسة التي نشرت في مجلة "سينتيفيك ريبورت" بتقييم تلف خلايا الأسنان الناجم عن تبييض الأسنان باستخدام بيروكسيد الكارباميد، وذلك وفقا لما نشره موقع "ميديك فوريوم".

وأثبتت الدراسة، أن استخدام جل التبييض بتركيز 10 في المئة فقط يقلل محتوى بروتين المينا بنسبة تصل إلى 50 %، موضحة أن فقدان البروتين في المينا يؤدي إلى تغلغل أكبر لعامل التبييض في السن، وهو أمر محفوف بتليف خلايا اللب.

وقال لوران بوسيك، أستاذ مساعد في كلية طب الأسنان في جامعة كاليفورنيا، والمشرف على الدراسة، إن هذه الدراسة الأولى لإثبات الآثار السامة لعوامل تبييض الأسنان، ونأمل أن يأخذ الناس هذه المعلومات في الحسبان وأن يستشيروا طبيب أسنان قبل استخدامها.