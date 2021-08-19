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اليمنيون يستعدون للمشاركة في مسيرات يوم عاشوراء

اليمنيون يستعدون للمشاركة في مسيرات يوم عاشوراء
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

يستعد أبناء الشعب اليمني، اليوم الخميس، للخروج في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات للمشاركة الواسعة في مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء.

العالم-الیمن

وكانت دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للمشاركة الواسعة لإحياء ذكرى عاشوراء، مشددة على أهمية المشاركة الجماهيرية في هذه الذكرى والتأكيد على استمرار الصمود والثبات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

وحددت اللجنة المنظمة العاصمة صنعاء لجنة الفعاليات شارع المطار مكانًا لمسيرة عاشوراء عصر اليوم، فيما حددت ساحة جامع الشعب مكانًا للمسيرة النسائية عصراً أيضاً.

وفي محافظة صعدة دعت اللجنة المنظمة للفعاليات لإحياء عاشوراء بمسيرتين واسعتين في مدينة صعدة ومديرية رازح صباح اليوم.

وفي محافظة الحديدة حددت اللجنة المنظمة أربع ساحات لإحياء ذكرى عاشوراء، شارع الميناء بمدينة الحديدة، وساحة الزيدية للمديريات الشمالية عصر اليوم، فيما حددت ساحة باجل للمديريات الشرقية وساحة الجراحي للمديريات الجنوبية صباح اليوم الخميس.

وفي محافظة ذمار حددت اللجنة المنظمة الشارع العام في مدينة ذمار لمسيرة يوم عاشوراء عصر الخميس.

وفي محافظة ريمة حددت اللجنة المنظمة ساحة مركز مديرية الجبين لفعالية يوم عاشوراء صباح اليوم الخميس.

كما دعت اللجان المنظمة في بقية المحافظات للمشاركة الواسعة في مسيرات وفعاليات إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

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