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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
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السيد نصرالله: أقول للاميركيين والاسرائيليين ان السفينة الايرانية ومنذ لحظة ابحارها ستصبح ارضا لبنانية
السيد نصرالله: اعطينا الاولوية في السفينة الاولى من ايران لمادة المازوت
السيد نصرالله: سفن اخرى من ايران ستتبعها ايضا الى لبنان
السيد نصرالله: سفينتنا الاولى التي ستنطلق من ايران محملة بالمواد ستبحر هذا اليوم الى لبنان
السيد نصرالله: سفينتنا الاولى التي ستنطلق من ايران محملة بالمواد ستبحر هذا اليوم الى لبنان
السيد نصرالله: الدولة تستطيع ان تخفف المعاناة والبطاقة التموينية بامكانها ان تخفف ايضا
السيد نصرالله: نقدر عاليا تضحيات الجيش اللبناني والقوات الأمنية لتخفيف معاناة اللبنانيين
السيد نصرالله: يجب على الدولة والقوى الامنية ان تزج بالمحتكرين في السجون لكي تتوقف ازمة الوقود المفتعلة
السيد نصرالله: أزمة الوقود في لبنان مفتعلة وتهدف لاذلال اللبنانيين
السيد نصرالله: هناك ملايين الليترات من البنزين والمازوت لا زالت مخزنة ما يؤكد ان الازمة مفتعلة
السيد نصرالله: ببركة دماء شهداء المقاومة وقرار البرلمان العراقي وفصائل المقاومة ومساعي المسؤولين تقرر مغادرة القوات الاميركية بعد اشهر قليلة
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش
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