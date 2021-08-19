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السيد نصرالله: ببركة دماء شهداء المقاومة وقرار البرلمان العراقي وفصائل المقاومة ومساعي المسؤولين تقرر مغادرة القوات الاميركية بعد اشهر قليلة

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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