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السيد نصرالله: سفينتنا الاولى التي ستنطلق من ايران محملة بالمواد ستبحر هذا اليوم الى لبنان

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

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السيد نصرالله: سفينتنا الأولى ستبحر خلال ساعات من ايران إلى لبنان

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