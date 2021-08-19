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مراسل العالم في طهران: مراسم العزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام اقيمت في كافة المناطق ولم تكن حكرا على المسلمين

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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