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كشف موعد اطلاق قروض العاطلين بمحافظات العراق

كشف موعد اطلاق قروض العاطلين بمحافظات العراق
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي موعد اطلاق الوجبة الجديدة من قروض العاطلين لجميع المحافظات، فيما بين أن قانون هيئة الاعاقة يضم العديد من الميزات المهمة.

العالم - العراق

وقال الركابي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس ، أنه" سيتم اطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين لكل المحافظات مطلع شهر ايلول المقبل، مبيناً ان تلك القروض ستكون للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل".

واوضح الركابي أن" هذه الدفعات تطلق كل 3 اشهر وكانت لدينا مبالغ على برنامج استراتيجية التخفيف من الفقر المدعوم من وزارة المالية والتخطيط لكن المبالغ قليلة وتم اطلاقها في وقت سابق "، مشيراً الى أن" صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لا يضم الارصدة النقدية الكافية لاطلاق اعداد كبيرة من القروض".

وفي سياق اخر بين وزير العمل أن"قانون هيئة الاعاقة والاحتياجات الخاصة تم اقراره نهاية تموز الماضي من قبل مجلس الوزراء وتم التصويت عليه ومناقشته وتم ارساله للبرلمان ".

واضاف أن": القانون فيه العديد الميزات المهمة وهي الزيادة في راتب المعين المتفرغ من 170 الف دينار الى 260 الف دينار ضمن الدرجة الثامنة الى العاشرة".

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