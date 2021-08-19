اليمنيون في مسيرة يوم عاشوراء: تضحياتنا في وجه المعتدين هي امتداد لتضحيات كربلاء

العالم-الیمن

وحمل المشاركون شعارات الحرية المناهضة لسياسة الأمريكية في المنطقة، ولافتات المناسبة ولافتات تدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، مرددين هتافات منها (عاشوراء خط التحرير)،(للقدس نحث المسير)،(من كهبوب إلى عسير.. والشعب يقود النفير).

وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصاد شعرية، أشارت إلى تضحية الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الانحرافات التي طرأت على الأمه الإسلامية، مؤكدة أن الدم ينتصر على السيف حينما تكون القضية عادلة كما يسطره شعبنا اليمني العظيم على مدى سبع سنوات.

وأكدت المضي على نهج الحسين علي في التضحية والبذل والعداء ومواجهة المستكبرين والطغاة في زمان، وحذرت من التفريط وأن عاقبة التفريط وعدم اتباع التوجيهات ستكون عاقبتها وخيمة.

وأكد بيان مسيرة مدينة صعدة أن موقفنا في التصدي للعدوان هو نابع من إيماننا بعدالة قضيتنا وهو امتداد للثورة الحسينية، وهي ثورة ضد الطغيان، فدماء الشعب اليمني المظلوم على يد أمريكا وعملائها هي امتداد لدماء الحسين، مشددة على أن تضحيات شعبنا في وجه المعتدين هي امتدات لتضحيات كربلاء.

يذكر أنه بالتزامن مع مسيرة مدينة صعدة عاصمة محافظة صعدة، تخرج في مديرية رازح بالمحافظة مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى عاشوراء.

وستخرج عصر اليوم في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات مسيرات كبرى إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام.