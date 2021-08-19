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شاهد.. باحث اسلامي: محور المقاومة يستلهم من ثورة الامام الحسين(ع)

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال الباحث الاسلامي الدكتور مسعود فكري بأن كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم عاشوراء اكمل دروس ملحمة الامام الحسين(ع).

العالم - خاص العالم

وأضاف فكري خلال مشاركته في تغطية قناة العالم الاخبارية بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع) بأن السيد حسن نصرالله تمكن من ربط بين مسؤولية الامة في المقاومة ومتابعة مشروع الامام الحسين(ع) في هذا العصر.

وتابع فكري بأن السيد حسن نصرالله استلهم من يوم عاشوراء ليقول للعالم بأن كل محور من محاور المقاومة ومواجهة الاستكبار العالمي يستلهم كذلك من منطلق الاعتماد على عاشوراء وعلى ملحمة العاشوراء الحسينية.

وأكد فكري على أن الصراع بين الحق والباطل يتجلى في مواقف مختلفة وبمشاهد منوعة مضيفاً بأن يجب علينا ان نعرف المؤامرات التي تشكل ضد مصالح الامة الاسلامية وان نقوم بواجبنا من منطلق الدروس التي نستلهمها من ثورة الامام الحسين(ع)

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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شاهد.. باحث اسلامي: محور المقاومة يستلهم من ثورة الامام الحسين(ع)

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