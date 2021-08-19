قوات الاحتلال تقتحم منطقة المسبح بالقرب من جبل صبيح جنوب نابلس

العالم-الاحتلال

شرعت الجرافات التابعة لقوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، بعمليات تجريف وتدمير عدد من الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في قرية بيتا جنوب نابلس .

وقال منور عبد الرحمن أمين سر حركة فتح في بيتا لـ معا أن جرافات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بتجريف طرق ومناطق واسعة بالقرب من منطقة المسبح المنطقة المؤدية إلى جبل صبيح.

واضاف منور أن قوات الاحتلال دمرت وجرفت عدد من الطرق الداخلية المؤدية إلى منطقة الجبل كما قامت بإغلاق طرق أخرى بالسواتر الترابية لمنع المواطنين من الوصول إلى المنطقة.

وأكد عبد الرحمن أن قوات الاحتلال تقوم بهذه الإجراءات من أجل محاولة منع المواطنين من القيام بالتظاهرات السلمية احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح التي من المتوقع أن تكون يوم غد الجمعة .