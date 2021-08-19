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حشود المؤمنين تحيي زيارة عاشوراء والاستعداد لركضة طويريج في كربلاء المقدسة

حشود المؤمنين تحيي زيارة عاشوراء والاستعداد لركضة طويريج في كربلاء المقدسة
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

أحيت حشود الزائرين من داخل العراق وخارجه في محافظة كربلاء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وسط إجراءات أمنية وخدمية وصحية.

العالم - العراق

ودخلت الزيارة ذروتها مع انتشار مواكب الخدمة الحسينية لتقديم الدعم للزائرين.

وتمثلت المراسيم بقراءة المقتل الحسيني ومسيرات للمواكب، مع تحضيرات مستمرة لأداء عزاء ركضة طويريج، التي تقام سنوياً ظهر يوم العاشر من شهر محرم.

وشهد هذا العام أعمال توسعة وتخصيص بوابات إضافية لاستقبال المشاركين في الركضة وضمان إنسيابية حركة الزائرين.

هذا وأعلن مسؤول حفظ النظام في العتبة الحسينية، ان مراسيم عزاء ركضة طويريج التي تنطلق بعد صلاة الظهر اليوم في كربلاء المقدسة ستكون بالشكل الأفضل.

وقال فاضل عوز لوكالة {الفرات نيوز} "ركضة طويريج هذا العام ستكون من أبواب القمة والرجاء وللتلة الزينيبة ومن أبواب قاضي الحاجات والكرامة والسلام في العتبة الحسينية لإستيعاب أكبر عدد من الزائرين هذا العام".

وأضاف "تم تهيئة الأبواب بالشكل الأفضل وتهيأة المناطق بالصورة الصحيحة وستقام ركضة طويريج بالشكل الأفضل".

وتابع عوز "تم تهيئة المفارز الطبية وتنتشر بين العتبتين الحسينية والعباسية وفرق الإنقاذ ستنتشر مع تهيئة المستشفيات التابعة للعتبة الحسينية من مستشفى زين العابدين والسفر ومركز الشفاء الخاص بالغسل الكلوي تحسبا لحدوث اي طارئ ونأمل بان تكون الأجواء إيجابية وهنالك تعاون بين العتبتين الحسينية والعباسية والمواكب".

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حشود المؤمنين تحيي زيارة عاشوراء والاستعداد لركضة طويريج في كربلاء المقدسة