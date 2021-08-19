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شاهد: الامام الحسين (ع) نبراس لجميع احرار العالم

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد مدير رابطة الحوار الديني للوحدة الشيخ حميد رضا غريب رضا ان ثورة الامام الحسين عليه السلام غلبت موازين القوى في صراع الخير والشر غيرت قواعد الاشتباك في معركة الحق والباطل.

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ غريب رضا في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية على في التغطية الخاصة بمناسبة ذكرى عاشورا ان يجب على الانسان يتعلم في ثورته ضد الطغيان ان دمع المظوم ينتصر لا محال على سيف الظالم وهذه هي رسالة الحسين عليه السلام الثائر الشهيد.

واوضح الشيخ غريب رضا ان خير دليل على ان ثورة الامام الحسين عليه السلام دم يجري في عروق الاحرار والمقاومين، وافكار ومبداء الامام الحسين عليه السلام على مر التاريخ لم تبقى محددة بديانة او مذهب خاص انما الحسين نموذج ونبراس لجميع الاحرار في العالم والانسان الحر والثائر ضد الطيغيان وضد الظلم

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