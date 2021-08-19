شاهد.. مراسل العالم في كربلاء يتحدث عن اجواء المدينة في يوم عاشوراء

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وأضاف مراسل العالم الزميل نويد بهروز بان الجميع في كربلاء ينتظرون بدء مراسم ركضة طويريج التي تعتبر حركة رمزية لمناصرة الامام الحسين(ع) في واقعة الطف مضيفاً بأن المواكب الحسينية جاءت من كل انحاء العراق دون حدوث اي مشكل يذكر.

وتابع مراسل العالم بأن الحكومة العراقية استنفرت كل طاقاتها الصحية والامنية والخدمية في خدمة زائري ابي عبدالله(ع) الذي يصل عددهم الى ملايين رغم التحديات الصحية .

وأكد مراسل العالم على حضور صور قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في هذه المسيرة باعتبارهم من منابر الشهادة الذين رفعت رايتاتهم في الصحن الحسيني(ع) او في بعض المواكب التي اطلقت عليها اسم قادة النصر.

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