الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مراسل العالم في كربلاء يتحدث عن اجواء المدينة في يوم عاشوراء

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم في كربلاء المقدسة أن هذه المدينة تحولت الى قبلة المسلمين في يوم عاشوراء حيث يوجد اجواء روحانية ومعنوية وسط توافد الزوار الى المدينة.

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل العالم الزميل نويد بهروز بان الجميع في كربلاء ينتظرون بدء مراسم ركضة طويريج التي تعتبر حركة رمزية لمناصرة الامام الحسين(ع) في واقعة الطف مضيفاً بأن المواكب الحسينية جاءت من كل انحاء العراق دون حدوث اي مشكل يذكر.

وتابع مراسل العالم بأن الحكومة العراقية استنفرت كل طاقاتها الصحية والامنية والخدمية في خدمة زائري ابي عبدالله(ع) الذي يصل عددهم الى ملايين رغم التحديات الصحية .

وأكد مراسل العالم على حضور صور قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في هذه المسيرة باعتبارهم من منابر الشهادة الذين رفعت رايتاتهم في الصحن الحسيني(ع) او في بعض المواكب التي اطلقت عليها اسم قادة النصر.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

حشود المؤمنين تحيي زيارة عاشوراء والاستعداد لركضة طويريج في كربلاء المقدسة

شاهد.. باحث اسلامي: محور المقاومة يستلهم من ثورة الامام الحسين(ع)

اليمنيون في مسيرة يوم عاشوراء: تضحياتنا في وجه المعتدين هي امتداد لتضحيات كربلاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: الحكومة الاسرائيلية الجديدة هي الخاسرة في معركة "سيف القدس"

شاهد: الثورة الاسلامية في ايران كثورة الحسين(ع) كانت ثورة اصلاح ونصرة للمظلوم

العمليات المشتركة تصدر توجيهاً لتأمين زيارة عاشوراء

شاهد.. اقامة مراسم يوم عاشوراء في مقام السيدة زينب(س)

شاهد.. إنطلاق عزاء ركضة طويريج باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام

لبنان: طوابير أمام محطات البنزين و نقص في المحروقات تهدد كل القطاعات