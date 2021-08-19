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الصحة المصرية:سندخل الموجة الرابعة من كورونا قريبا

الصحة المصرية:سندخل الموجة الرابعة من كورونا قريبا
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

كشفت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث في مصر، الدكتورة نهى عاصم، أن البلاد ستدخل الموجة الرابعة من فيروس كورونا في شهر سبتمبر المقبل.

العالم-مصر

وقالت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "Extra News": "هندخل الموجة الرابعة في شهر سبتمبر، بس لسه منعرفش الزيادة اليومية هتبقى قد إيه، لأن ده مربوط بتصرفات الأشخاص، ونرجع نذكر الناس بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأضافت أنه "يجب على المواطنين الإحساس بالمسؤولية لأن الفترة المقبلة ستشمل ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد"، متابعة: "الحالات اللي عندها عوامل خطورة مينفعش تستنى في البيت، الحالات اللي عندها سكر أو أمراض قلب أو أمراض صدر وسن متقدم فوق الستين لأن دول في وقت معين لازم يتوجهوا للمستشفى عشان يساعدوا في نجاح العلاج ده".

وشددت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث على أن "الفترة اللي فاتت في تردد على المستشفيات، وفي حالات إقبال الأسبوع ده أكتر من اللي فات".

وأوضحت أن الموجات السابقة من فيروس كورونا في البلاد أثبتت أن تأخير العلاج يزيد من صعوبة علاج الحالات، لافتة إلى أنه "ستنتج جرعات محلية تصل إلى 5 ملايين، والوزارة تستهدف جرعات يومية تترواح ما بين 400 ألف إلى 800 ألف جرعة، وهذا سيتطلب زيادة مراكز التطعيم من أجل زيادة أعداد المطعمين الفترة المقبلة، خاصة من الذين لديهم عوامل خطورة أعلى، والعاملين في قطاع التعليم".

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