شاهد: الثورة الاسلامية في ايران كثورة الحسين(ع) كانت ثورة اصلاح ونصرة للمظلوم

العالم - خاص بالعالم

وقال الشرع في حديث مباشر مع قناة العالم الاخبارية ضمن التغطية الخاصة بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، عندما نتوغل في اساس الثورة الاسلامية في ايران نشاهد هناك اصلاح ونصرة للشعوب المظلومة التي تظلم من قبل الاستكبار العالمي وحتى من قبل الانظمة الحاكمة.

وبين الشرع ان اساس ثورة الامام الحسين(ع) هو التحرر من الفساد ومكافحة الفساد والظلم والجور.

وشدد الشرع على ان ما اشبه اليوم بالامس عندما نتمعن في بعض الدول الاسلامية نجد ان هناك مظلومية وهناك من يناصر المحتل ويناصر اجندات المحتل ومن ينوي تثبيت هذه الاجندات داخل الاطر السياسي.

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