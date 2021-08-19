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شاهد: الثورة الاسلامية في ايران كثورة الحسين(ع) كانت ثورة اصلاح ونصرة للمظلوم

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي اثير الشرع ان ثورة الامام الحسين عليه السلام كانت ثورة شمولية ضد الظلم والفساد وثورة للاصلاح، وفي زمننا هناك ثورات اسلامية تجابه بالرفض تجابه حتى من ضمن المكون الشيعي الثورة الاسلامية في ايران هي شاهد على  هذا.

العالم - خاص بالعالم

وقال الشرع في حديث مباشر مع قناة العالم الاخبارية ضمن التغطية الخاصة بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، عندما نتوغل في اساس الثورة الاسلامية في ايران نشاهد هناك اصلاح ونصرة للشعوب المظلومة التي تظلم من قبل الاستكبار العالمي وحتى من قبل الانظمة الحاكمة.

وبين الشرع ان اساس ثورة الامام الحسين(ع) هو التحرر من الفساد ومكافحة الفساد والظلم والجور.

وشدد الشرع على ان ما اشبه اليوم بالامس عندما نتمعن في بعض الدول الاسلامية نجد ان هناك مظلومية وهناك من يناصر المحتل ويناصر اجندات المحتل ومن ينوي تثبيت هذه الاجندات داخل الاطر السياسي.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق....

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