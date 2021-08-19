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مصادر افغانية: مسلحو طالبان يقتلون "قيوم رحيمي" حاكم ولاية لوكر السابق في وسط أفغانستان بعد أن استسلم للحركة

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

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