شاهد..المسلمون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين(ع)

العالم - خاص بالعالم

ووسط اجراءات الوقاية من الفيروس في لبنان شهدت معظم المناطق احتشاد شعبي مهيب في الساحات العامة لاحياء الذكرى الاليمة التي حلت بالمسلمين.



ووسط اجراءات امنية مشددة ووقائية من الوباء انطلقت الجماهير الشعبية في مسيرات بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومدن لاهور وبيشاور رافعين الرايات الحسينية، ومرددين شعارات تؤكد التمسك في نهج الامام الحسين الثوري لنصرة المظلومين ومقارعة المستبدين والظالمين.

وفي افغانستان احيا اتباع اهل البيت عليهم السلام الذكرى الاليمة في تجمعات شعبية متخذين كافة الاجراءات الوقائية ضد الفيروس.

اما في تركيا فقد تجمع محبي اهل البيت في مدينة ازمير للمشاركة في احياء ذكرى العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام واصحابه واهل بيته الكرام. رافعين الرايات الحسينية.

وفي سورية شهدت معظم المناطق منها حمص وحلب والقصير، احياء ذكرى عاشوراء في دمشق توافدت الحشود الشعبية باتجاه مرقدي السيدة زينب والعقيلة رقية بنت الامام الحسين عليهم السلام.

ترافق ذلك مع مواكب حسينية، فيما اصطف الناس لتوزيع الطعام والماء على المشاركين في مراسم العزاء، كما نصبت السلطات الحواجز الامنية لتامين الامن اضافة الى المركز الطبية لتواكب هذا احياء المراسم.

مراسم احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين وصلت الى نيجيريا حيث انطلقت المسيرة العاشورائية في مدينة كانو مرددين هتافات حسينية التي تجدد العهد للامام الحسين عليه السلام الذي انتصر دمه على السيف.

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