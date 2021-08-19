الإمارات تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في تركيا

العالم - خاص بالعالم

وترأس الوفد الإماراتي مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وتمّ التطرق إلى التعاون التجاري والاستثمارات الاقتصادية، وفق ما جاء في بيانين مقتضبين صدرا عن الطرفان.

أردوغان أكد أن المحادثات التي أجراها مع أبوظبي في الأشهر الأخيرة وقادها جهاز الاستخبارات التركية بلغت مرحلة معيّنة وسيكون هناك بعض المحادثات الإضافية في الفترة المقبلة مبديا انفتاحه على لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

و اضاف أردوغان أنه ناقش الاستثمار في تركيا مشيرا إلى أن الإمارات سيكون لها استثمارات ضخمة في تركيا.

كما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ،خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة.



ومرّت العلاقات بين أنقرة و أبوظبي بفترة صعبة على مدى سنوات، إذ إن كلاً منهما يدعم طرفاً مختلفاً في النزاع في ليبيا وتختلف مواقفهما أيضاً في قضايا إقليمية أخرى.

كما تدعم الإمارات أيضاً مطالب اليونان النفطية في منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط حيث أجرت تركيا عمليات تنقيب عن غاز طبيعي العام الماضي.

من جهته بذل إردوغان جهوداً للتواصل مع مجموعة من الدول الإقليمية المنافسة من بينها مصر، في محاولة لإنهاء العزلة الدبلوماسية المتزايدة التي تواجهها تركيا ما خفف من زخم المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي المتأزم.

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