هل يمنح التعديل الوزاري الحكومة الفلسطينية صك الغفران من الشعب؟

العالم - مراسلون

عدد من هذه الوجوه ستغادر مقاعدها في حكومة محمد اشتيه خلال الساعات المقبلة ووجوه جديدة ستنضم الى هذه الحكومة في تعديل حكومي هو الاول على هذه الحكومة التي استلمت مهامها قبل ثلاثة اعوام.

في وقت كان الفلسطينييون يخوضون معركة مع الاحتلال والادارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب وجاءت جائحة كورونا لتزيد من ازمة هذه الحكومة التي اصابتها سهام الانتقاد بسبب اخفاقاتها في مواجهة الجائحة..

ورغم تاكيد التعديل في الحكومة مازالت حركة فتح التي ينتمي اليها رئيس الحكومة محمد اشتيه تتحسس من الحديث عن الامر .



ما زاد من ازمة حكومة اشتيه وقد يكون هذا سبب في ذهاب الرجل بالاتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتعديل هو مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات على يد اجهزة امن السلطة الامر، الذي ادى خروج تظاهرات تطالب بمحاسبة الحكومة وقد يكون هذا واضحا بتاكيد البعض على اسناد وزارة الداخلية لمسؤول الامن الوقائي زياد هب الريح .



التعديل في حكومة اشتية لن يمنحها صك غفران امام الشارع الفلسطيني .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...