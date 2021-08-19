الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١
١٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

هل يمنح التعديل الوزاري الحكومة الفلسطينية صك الغفران من الشعب؟

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر فلسطينية أن الساعات المقبلة، ستشهد تعديلا وزاريا في حكومة محمد اشتيه، حيث سيتم استبعاد عدد من الوزراء، ممن وجهت اليهم انتقادات خلال الأشهر الأخيرة، بينهم وزيرا الداخلية والصحة،يأتي ذلك عقب احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط الحكومة على خلفية مقتل الناشط نزار بنات.

العالم - مراسلون

عدد من هذه الوجوه ستغادر مقاعدها في حكومة محمد اشتيه خلال الساعات المقبلة ووجوه جديدة ستنضم الى هذه الحكومة في تعديل حكومي هو الاول على هذه الحكومة التي استلمت مهامها قبل ثلاثة اعوام.

في وقت كان الفلسطينييون يخوضون معركة مع الاحتلال والادارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب وجاءت جائحة كورونا لتزيد من ازمة هذه الحكومة التي اصابتها سهام الانتقاد بسبب اخفاقاتها في مواجهة الجائحة..

ورغم تاكيد التعديل في الحكومة مازالت حركة فتح التي ينتمي اليها رئيس الحكومة محمد اشتيه تتحسس من الحديث عن الامر .

ما زاد من ازمة حكومة اشتيه وقد يكون هذا سبب في ذهاب الرجل بالاتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتعديل هو مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات على يد اجهزة امن السلطة الامر، الذي ادى خروج تظاهرات تطالب بمحاسبة الحكومة وقد يكون هذا واضحا بتاكيد البعض على اسناد وزارة الداخلية لمسؤول الامن الوقائي زياد هب الريح .

التعديل في حكومة اشتية لن يمنحها صك غفران امام الشارع الفلسطيني .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

اشتيه والسفير العُماني يناقشان الانتهاكات الإسرائيلية وإعمار غزة

رئيس وزراء فلسطين محمد اشتيه يزور قطر اليوم

أمير الكويت يستقبل اشتيه ويؤكد على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-08-2021

كوريا الشمالية تخطط لإطلاق صواريخ

الحوثي يكشف عن ما تركه الأمريكان عند خروجهم من صنعاء

بالفيديو.. هل يمنح التعديل الوزاري الحكومة الفلسطينية صك الغفران من الشعب؟

باحث اسرائيلي: الأمين العام لحزب الله وسَّع معادلة الردع المشهورة

بالفيديو.. الإمارات تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في تركيا