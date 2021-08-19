الآلاف يحيون مراسم عاشوراء بمقام السيدة زينب عليها السلام

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للعزاء جاؤوا حاملين رايات أبا عبد الله الحسين عليه السلام، من كل حدب وصوب تهافتوا، شيوخ ونساء واطفالا وصلوا الى مقام ام المصائب السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق/، باكرا بدأت المراسم / مجالس طأطا فيها المؤمنون الرؤوس مستمعين لما نقلته زينب عليها السلام للاجيال عن يوم كربلاء.



مواكب عديدة خرجت هنا في السيدة زينب عليها السلام شارك فيها زوار من مختلف الجنسيات، رافقها خيم قدمت الطعام والشراب للزوار، ونقاط للتبرع بالدم مواساة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام.



في يوم العاشر من محرم جدد الزائرون ان عاشوراء وحي لا يموت وذكر لا يمحى، وانهم مصممون على اكمال الطريق تحت شعار ان معي لبصيرتي.

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