شاهد..سفينة وقود إيرانية في طريقها إلى لبنان

العالم - خاص بالعالم

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن أن سفينة ايرانية محملة بالمحروقات ستبحر باتجاه السواحل اللبنانية مؤكدا في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء، أن السفينة ستكون أرضا لبنانية بمجرد إبحارها من السواحل الإيرانية، محذرا الأميركيين والإسرائيليين من المساس بها.



السيد نصر الله ثمن الدعم الإيراني المفتوح للشعب اللبناني لخروجه من أزمته، متقدما بالشكر لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، والرئيس ابراهيم رئيسي والشعب الايراني كما اتهم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بالوقوف وراء الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، داعيا من يخدمون واشنطن في لبنان الى أخذ العبرة من افغانستان.

وكانت أزمة الوقود التي تضرب لبنان منذ اشهر تفاقمت في الاونة الأخيرة بعد تراجع الاعتمادات من المصرف المركزي وإعلان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات.

ومازاد الطين بلة، حدوث كارثة كبيرة في شمال لبنان وبمنطقة عكار بالتحديد عندما اشتعل خزان كبير وصهريج بنزين وادى الى كارثة راح ضحيتها العشرات.

وعلى ضوء تلك الازمات يمضي اللبنانيون يومياتهم، بالانتظار ساعات وساعات من اجل قليل من الوقود، لا يلبث ان ينفد ليعودوا في اليوم التالي على نفس السيناريو.

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