الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد..سفينة وقود إيرانية في طريقها إلى لبنان

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أزمة الوقود التي يعاني منها لبنان، نتيجة الضغوط الإقتصادية التي تفرضها جهات دولية معينة، دفعت بايران إلى المبادرة وتقديم يد العون والمساعدة الإنسانية.

العالم - خاص بالعالم

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن أن سفينة ايرانية محملة بالمحروقات ستبحر باتجاه السواحل اللبنانية مؤكدا في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء، أن السفينة ستكون أرضا لبنانية بمجرد إبحارها من السواحل الإيرانية، محذرا الأميركيين والإسرائيليين من المساس بها.

السيد نصر الله ثمن الدعم الإيراني المفتوح للشعب اللبناني لخروجه من أزمته، متقدما بالشكر لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، والرئيس ابراهيم رئيسي والشعب الايراني كما اتهم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بالوقوف وراء الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، داعيا من يخدمون واشنطن في لبنان الى أخذ العبرة من افغانستان.

وكانت أزمة الوقود التي تضرب لبنان منذ اشهر تفاقمت في الاونة الأخيرة بعد تراجع الاعتمادات من المصرف المركزي وإعلان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات.

ومازاد الطين بلة، حدوث كارثة كبيرة في شمال لبنان وبمنطقة عكار بالتحديد عندما اشتعل خزان كبير وصهريج بنزين وادى الى كارثة راح ضحيتها العشرات.

وعلى ضوء تلك الازمات يمضي اللبنانيون يومياتهم، بالانتظار ساعات وساعات من اجل قليل من الوقود، لا يلبث ان ينفد ليعودوا في اليوم التالي على نفس السيناريو.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

قائد الثورة الاسلامية يعين الادميرال شهرام ايراني قائدا للقوة البحرية للجيش

اليمن: ناقلة نفط عملاقة تنهب 950 ألف برميل نفط في شبوة المحتلة

اتفاقية نقل النفط الاماراتي للكيان الاسرائيلي في مهب الريح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الايرانية: رسالة نهضة عاشوراء المقاومة في مواجهة الظالمين

السيد الحوثي: الحق هو في الوقوف مع شعوب أمتنا المظلومة بالعالم 

بالفيديو.. شاهد..سفينة وقود إيرانية في طريقها إلى لبنان

الرئيس التونسي يعين مديرا عاما جديدا للأمن الوطني

نذر مواجهات دامية في عدن

فرنسا تدرج  المغرب والجزائر في قائمة البلدان عالية المخاطر بالنسبة لكورونا