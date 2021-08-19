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"قسد" تسرق محولة كهرباء في ناحية تل حميس بالحسكة

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

انسجاما مع ما يقوم به الاحتلال الأمريكي من سرقة ونهب الثروات الوطنية من الجزيرة السورية أقدمت “قسد” المرتبطة بهذا الاحتلال على سرقة محولة كهربائية باستطاعة 20 كيلو واط.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من ناحية تل حميس لسانا أن مسلحين تابعين ل “قسد” أقدموا على سرقة محولة كهربائية من محطة كهرباء تل حميس بالتزامن مع تطويق قوات الاحتلال الأمريكي مقر شركة كهرباء الناحية.

ولفتت المصادر إلى أن رتلاً مؤلفاً من ست مدرعات عسكرية أمريكية و3 سيارات نوع بيك آب مسلحة تابعة لـ “قسد” فرضت حظر تجوال في تل حميس في محاولة لتمرير المواد المسروقة في البلدة بعيداً عن أنظار الأهالي.

وطيلة السنوات الماضية قامت “قسد” بدعم ومشاركة من الاحتلال الأمريكي بنهب الثروات الباطنية والمحاصيل الاستراتيجية من قمح وشعير والثروة الحيوانية في المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية وأقدمت على تهريب أعداد كبيرة منها إلى الأسواق التركية وشمال العراق.

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"قسد" تسرق محولة كهرباء في ناحية تل حميس بالحسكة

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