الرئيس الإيراني يوجه رسالة شكر إلى المنتخب الوطني للمصارعة الحرة

العالم - إيران

وأعلنت العلاقات العامة لاتحاد المصارعة أن رئيس الجمهورية كتب في هذه الرسالة، مناشدا أبطال المنتخب الوطني: "أشكركم بخالص الشكر أيها الرياضيون المتحمسون من فريق المصارعة الحرة الوطني على رفع علم إيران الفخور وعلى إظهار حدادكم وحبكم وتفانيكم للإمام الحسين (ع) برفع راية حداد أبي عبدالله على منصة البطولة.. الله يعطيكم القوة "

هذا وتوج منتخب شباب إيران ببطولة العالم للمصارعة الحرة بحصده 5 ميداليات ذهبية و 1 فضية و 1 برونزية وحصوله على 178 نقطة.

وفي هذه البطولة التي جرت منافساتها في مدينة اوفا الروسية واختتمت الاربعاء تقلد الميدالية الذهبية كل من رحمان عموزاد خليلي (61 كغم) وعرفان الهي (70 كغم) ومحمد نخودي (79 كغم) وامير حسين فيروزبور (86 كغم) وعلي اكبربور (125 كغم).

ونال مهدي حاجیلوئیان الميدالية الفضية في وزن 92 كغم علي رضا عبداللهي الميدالية البرونزية في وزن 97 كغم.

وجاءت روسيا في مركز الوصافة برصيد 142 نقطة (2 ذهبية و 3 برونزية) واميركا في المركز الثالث برصيد 129 نقطة (3 ذهبية و 3 برونزية).