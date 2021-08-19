السيد الحوثي: الحق هو في الوقوف مع شعوب أمتنا المظلومة بالعالم 

العالم- اليمن

واضاف السيد الحوثي في خطاب القاه عصر اليوم خلال مسيرات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء: "يجب أن نسعى كأمة مسلمة إلى الحرية والاستقلال، والباطل هو في جر الأمة إلى الولاء لأمريكا وإسرائيل، قائلا: ان الحق في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته وطرد الصهاينة ..الحق في الوقوف مع شعوب أمتنا المظلومة في لبنان وسوريا والعراق والبحرين وفي كافة دول العالم".

واوضح السيد الحوثي: نجد التشابه بين الموروث الجاهلي الذي حمله طغاة بني أمية وبين الطغيان المعاصر الذي على رأسه أمريكا وإسرائيل وأتباعهم.

ولفت الى ان الإمام الحسين نهض في مرحلة حساسة وفي منعطف تاريخي له أهميته في مستقبل الأمة ، مؤكدا ان إحياؤنا لذكرى عاشوراء هو تعبير عن الولاء لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وموقفه الحق.

يتبع