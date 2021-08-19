كربلاء المقدسة والنجف الاشرف يعلنان نجاح الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء

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وقال الخطابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة بدأت بوقت مبكر بوضع خطط عديدة منها الأمنية والخدمية والصحية بمشاركة جميع دوائر الدولة والوزارات والمؤسسات والتي اشرف عليها رئيس الوزراء ووزير الداخلية وتهدف لتوفير الحماية الى ملايين الزوار الذين وفدوا الى المدينة ابتداءً من اليوم الأول من محرم الحرام".

واضاف أن "الخطة وفرت الخدمات سواء البلدية او الصحية خاصة وان هناك اجراءات صحية واجب تطبيقها من قبل الزوار بالتعاون مع الكوادر الصحية المنتشرين في جميع انحاء المدينة".

من جهته قال مدير اعلام قيادة شرطة المحافظة العميد علاء الغانمي، إن "الآلاف من العناصر الأمنية شاركت في الخطة التي عدت ناجحة بكل المقاييس في ظرف استثنائي".

واضاف انه "تم تقسيم المدينة الى عدد من الأطواق المؤمنة لتوفير الحماية الى الزوار الذين وفدوا الى كربلاء من ثلاثة محاور"، مشيراً الى انه "تم وبالتعاون مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية نصب 1600 كاميرا مراقبة وزعت على مداخل المحافظة اضافة الى الاقضية والنواحي لمراقبة الحركة".

في سياق متصل أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الخميس، نجاح الخطتين الامنية والخدمية الخاصتين بإحياء الشعائر الحسينية في ذكرى عاشوراء.

وذكر الياسري في بيان ، ان "النجف الاشرف احيت مراسم العزاء الحسيني طيلة ايام العشرة الاولى لشهر محرم الحرام في مركز المحافظة والاقضية والنواحي بمشاركة 1000 موكب عزاء".



واوضح ان "التنسيق والتعاون الامني والخدمي كان كبيرا بين مختلف مؤسسات الدولة الامنية والخدمية"، مشيدا بـ"القوات المسلحة من الجيش والاجهزة الامنية وفوج المدينة القديمة وفرقة الامام علي القتالية وكافة ضباط ومنتسبي قيادة شرطة المحافظة لتنفيذهم الخطة الامنية بنجاح كبير".



ولفت الى ان "عملية التأمين شارك فيها 23000 من مختلف صنوف القوات المسلحة".



وأشاد الياسري بـ"الاجهزة الخدمية ودوائر البلدية والبلديات والنقل والماء والمجاري والكهرباء والصحة وجميع الإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية الناقلة للشعائر الحسينية وكافة الفرق الطوعية والأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وأمانة مسجد الكوفة المعظم لدورهم وتعاونهم الكبير في انجاح الخطة الخدمية وتوفير الخدمات اللازمة لحشود المعزين".