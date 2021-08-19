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الرئيس التونسي يعين مديرا عاما جديدا للأمن الوطني

الرئيس التونسي يعين مديرا عاما جديدا للأمن الوطني
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، ان الرئيس التونسي قيس سعيد عين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.

العالم - تونس

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، ان الرئيس التونسي قيس سعيد عين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.

جاء ذلك في وقت قالت الرئاسة التونسية أمس الاربعاء، إن البلاد ستخفف حظر التجول الليلي، وسيُسمح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساء، في إطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك وسط تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا وزيادة واضحة في معدلات التطعيم.

وقلصت الرئاسة ساعات حظر التجول لتبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا، بدلا من العاشرة مساء وحتى الساعة 5 صباحا.

وسجلت تونس قرابة 2900 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة أول أمس الثلاثاء، وحتى الآن حصل نحو 4.7 مليون شخص على اللقاح، بما في ذلك 1.8 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل، من إجمالي 11.6 مليون نسمة.

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