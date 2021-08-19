فرنسا تدرج المغرب والجزائر على القائمة الحمراء لوباء كوفيد-19

العالم - خاص بالعالم

وسط مخاوف من أن يكون الأطفال بين الفئات المهددة بالإصابة بكوفيد-19 خلال موجة ثالثة من الجائحة، شيدت بعض الولايات الهندية منشات مزودة بالمزيد من الأسرة المخصصة للأطفال والأكسجين واستشهد مسؤولو الصحة في الهند إلى اتجاهات الجائحة في امريكا التي شهدت دخول أعداد قياسية من الأطفال المستشفيات مع انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما فتحت المدارس أبوابها في أحد عشر ولاية هندية على الأقل من أصل ثمانية وعشرين ما أثار مخاوف من أن تصبح بيئة خصبة لانتشار الفيروس.



موجة رابعة من الإصابات وضغوط في المستشفيات تواجهها فرنسا معلنة تجاوز عدد المصابين في وحدات الرعاية المركزة الألفي حالة لأول مرة منذ يونيو حزيران الماضي.

وفي اجراء لافت أدرجت باريس كلا من المغرب والجزائر في قائمة البلدان التي تصنفها عالية المخاطر فيما يتعلق بالجائحة مشيرة الى أن الوافدين من البلدين سيتعين عليهم الخضوع لإجراءات بروتوكول صارمة قد تشمل عزلا ذاتيا.



وسط تشديد القيود على الصعيد الوطني لاحتواء انتشار الفيروس، اعلنت ايران أن حصيلة الوفيات الإجمالية جراء الوباء وصل الى مئة ألف مشيرة الى تسجيل اكثر من31 الف اصابة يومية خلال 24 ساعة.



والى فلسطين المحتلة حيث واصلت نسب الإصابات بالفيروس ارتفاعها بين الفلسطينيين مسجلة اكثر من تسعمئة اصابة جديدة نصفها تقريبا في قطاع غزة المحاصر.

سلطنة عمان من جانبها قررت إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ورفع الحظر عنها وعن الحركة للأفراد والمركبات والذي كانت فرضته اللجنة العليا المكلفة ببحث الية التعامل مع تطورات كورونا منذ مايو أيار الماضي.

وكانت وزارة المالية العمانية قالت إن السلطنة سجلت عجزا في الموازنة منذ بداية العام وحتى يونيو بلغ اكثر من ملياري دولار.



وليس بعيدا عن اجراءات الوقاية من الفيروس كشفت دراسة بريطانية جديدة أن لقاح فايزر/بايونتيك أكثر فعالية في مكافحة العدوى المرتبطة بالمتحورة دلتا من لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا لكن هذه الفعالية تتراجع بسرعة أكبر بمرور الوقت.

وأظهرت الدراسة أن الفرد الذي تلقى جرعته الثانية من لقاح فايزر قبل شهر من الإصابة يتمتع بحماية نسبتها 90 في المئة من المتحورة دلتا.

وانخفضت هذه النسبة إلى 85 في المئة بعد شهرين ثم إلى 78 في المئة بعد ثلاثة أشهر. أما الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح أسترازينيكا فيحصلون على حماية نسبتها 67 في المئة بعد شهر واحد و65 في المئة بعد شهرين و61 في المئة بعد ثلاثة أشهر.

وبعد أربعة إلى خمسة أشهر، يصبح مستوى الحماية الذي يوفره اللقاحان مماثلا. وتأتي هذه الدراسة فيما تفكر العديد من الدول في إطلاق حملة لجرعة لقاح ثالثة معززة.

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