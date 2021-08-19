الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طالبان: نريد علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع دول العالم

طالبان: نريد علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع دول العالم
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة "طالبان"، اليوم الخميس، رغبتها في بناء علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع جميع دول العالم، توازياً مع استمرار الحركة في نشر انطباع على انفتاحها أو على الأقل محاولة الانفتاح، عبر تأكيدها السماح للمرأة بالمشاركة في إدارة الدولة.

العالم-افغانستان

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه على تويتر: "نريد علاقات دبلوماسية وتجارية أفضل مع جميع الدول".

وأضاف أن الحركة "لم تصرّح بعد بشأن علاقاتها التجارية مع أي بلد، كذلك فإن الشائعات التي انتشرت حول الأمر غير صحيحة ونرفضها تماماً".

وتواصل حركة "طالبان" تصريحاتها التي تشير إلى انفتاحها أو محاولة انفتاحها، خلافاً لما كانت عليه في السابق، إذ أكدت الحركة أنها ستدعو النساء إلى المشاركة في أعمال الإدارة الجديدة لأفغانستان.

وأكدت أنها ستعرض على بعض المسؤولين في الإدارة الأفغانية السابقة تولي مناصب في الإدارة الجديدة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في "طالبان" دون أن تسميه.

وقال المسؤول إياه: هناك اجتماعات تشاورية جارية بين زعماء الحركة ومسؤولين من الحكومة الأفغانية السابقة، وسنعرض مواقع في الحكومة الجديدة على بعض أفراد النظام السابق.

في المقابل، أفادت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، بأن "طالبان" أوقفت التجارة مع نيودلهي، وأغلقت محطتين تجاريتين على الحدود الباكستانية الأفغانية.

روابط ذات صلة

مستشار إعلامي بحركة طالبان يترك أسئلة قناة العالم من دون جواب + فيديو

شاهد.. كاميرا العالم في مطار كابل على الخط الفاصل بين الأميركيين ومسلحي طالبان

مؤتمر صحفي لـ'طالبان' يضع النقاط على حروف خارطة طريقها المستقبلي

شاهد..طالبان تواصل مشاوراتها مع مسؤولين سابقين وشيوخ قبائل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تقدر بعشرات المليارات.. وزير سعودي يكشف حجم تكلفة هدر الطعام في المملكة

صحة فلسطين: إصابات كورونا تواصل ارتفاعها

العثور على قنبلة داخل شاحنة قرب مكتبة الكونغرس

لافروف: طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية والمقاومة تتركز في بانشير

إصابة مسلحين اثنين من "قسد" بانفجار عبوة ناسفة بريف قامشلي

بالفيديو.. هكذا أحيا ملايين الإيرانيين ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام