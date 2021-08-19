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العثور على قنبلة داخل شاحنة قرب مكتبة الكونغرس

العثور على قنبلة داخل شاحنة قرب مكتبة الكونغرس
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أكدت شرطة الكابيتول الأمريكية، اليوم الخميس، العثور على قنبلة داخل شاحنة مشبوهة بالقرب من مكتبة الكونغرس في العاصمة واشنطن.

العالم-الاميركيتان

وقالت شرطة الكابيتول المعنية بتأمين مبنى الكونغرس في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" إنها تحقق في تهديد فعلي بقنبلة.

​​وفي وقت سابق نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مصادر أن الشرطة الكابيتول تتحقق من بلاغ حول وجود متفجرات على متن الشاحنة.

وطالبت شرطة الكابيتول بالابتعاد عن موقع "الشاحنة المشبوهة" قرب مكتبة الكونغرس، الواقعة بالقرب من مبنى الكابيتول والمحكمة الأمريكية العليا.

​وقال مسؤولان في قوة تطبيق القانون إنه تم إخلاء المنطقة المحيطة بمبنى الكابيتول. ويذكر أن الكونغرس في إجازة هذا الأسبوع.

ويأتي هذا بعد أشهر من ترك قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في يناير/ كانون الثاني.

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العثور على قنبلة داخل شاحنة قرب مكتبة الكونغرس