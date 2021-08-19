مسيرة كبرى في صنعاء وباقي المدن اليمنية إحياءً لذكرى عاشوراء

العالم- اليمن

وبدأت المسيرة بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ الحافظ محمد حسن الكباري، أعقبها قصيدة للشاعر صقر اللاحجي.

وألقى مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين كلمة خلال المسيرة، اعتبر فيها أن "أنسب تعبير لولائنا للإمام الحسين (ع) هو توجيه طاقاتنا وهممنا لإخراج المستعمرين من جزيرة العرب".

وردد المشاركون هتافات وشعارات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، وحملوا لافتات المناسبة ولافتات تدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

حشود جماهيرية في المربع الشرقي بالحديدة بذكرى عاشوراء

كما نظّم أبناء مديريات المربع الشرقي في محافظة الحديدة، صباح اليوم، مسيرة جماهيرية بذكرى استشهاد الإمام الحسين - عليه السلام.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي حضرها وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات المربع الشرقي عامر مثنى عامر ومدراء المديريات ورئيس شعبة الرعاية الاجتماعية في المحافظة أحمد القديمي، اللافتات ورددوا الشعارات المعبّرة عن أهمية الاحتفاء بهذه الذكرى، والتأكيد على المُضي على نهج الإمام الحسين.

وفي المسيرة، التي جابت شارع صنعاء حتى جولة الكدن، أشار مسؤول الوحدة الثقافية في المربع الشرقي، حمادي العليفي، إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من هذه الذكرى في تعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

ريمة تحيي بفعالية خطابية ذكرى عاشوراء

وأحيت محافظة ريمة ذكرى عاشوراء بفعالية خطابية بحضور قيادات رسمية وإشرافية وأمنية.

وأقيمت بمركز محافظة ريمة الجبين حضرها قيادات رسمية وإشرافية وأمنية وتربوية وجمع من المواطنين أشارت في كلماتها إلى أن الإمام الحسين كان يمثل مدرسة لكل الأحرار في ذلك العصر الذي طغى فيه الظالمون.

كما أكدت الكلمات على استلهام الدروس من سيرة وحياة الامام الحسين عليه السلام والبطولات التي سطرها في مواجهة يزيد واتباعه حتى ارتقى شهيدا في سبيل الله تعالى.

كلمات الفعالية أشارت إلى أن مشروع الإمام الحسين الذي أطلقه هو في ذاته المشروع الذي يطلقه الأحرار من أبناء الشعب اليمني اليوم في وجه تحالف أمريكا وإسرائيل والمتمثل في يزيد العصر وأشارت الكلمات إلى أن ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تجسد لدى أبناء الشعب اليمني حب التضحية والفداء في سبيل الله ونصرة دينه.

كما خرجت صباح اليوم الخميس مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة صعدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

وحمل المشاركون شعارات الحرية المناهضة لسياسة الأمريكية في المنطقة، ولافتات المناسبة ولافتات تدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، مرددين هتافات منها (عاشوراء خط التحرير)،(للقدس نحث المسير)،(من كهبوب إلى عسير.. والشعب يقود النفير).

وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصاد شعرية، أشارت إلى تضحية الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الانحرافات التي طرأت على الأمه الإسلامية، مؤكدة أن الدم ينتصر على السيف حينما تكون القضية عادلة كما يسطره شعبنا اليمني العظيم على مدى سبع سنوات.

أبناء محافظة تعز يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين ع

وأحيا أبناء محافظة تعز اليوم الخميس، ذكرى عاشوراء، استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بفعالية مركزية تحت شعار "على نهج الحسين".

وفي الفعالية أكد وكيل المحافظة إسماعيل شرف الدين أن التفريط أوصل الأمة إلى هذه الحالة من الذل والخنوع، مشيراً إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من هذه الذكرى في مواجهة قوى الظلم والطغيان.

وأوضح أن الأمة تمر بمرحلة حرجة تستدعي توحيد الصفوف والوعي بمخططات أعدائها والسير على نهج الإمام الحسين والاقتداء بشجاعته وتضحياته.

فيما أكدت كلمات الفعالية على أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام معاني العزة والكرامة والوقوف ضد الطغاة والتمسك بأعلام الهدى ومقارعة الظلم والطغاة.

وأشارت إلى أن الإمام الحسين عليه السلام رمز من رموز الشجاعة والفداء والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله والدفاع عن المظلومين.